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    20:47, 02 Май 2024 | GMT +6

    Скорпион укусил волонтера в Атырауской области

    Скорпион укусил волонтера в Атырауской области
    Фото: МЧС РК

    Во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтеров. Экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ «Центр медицины катастроф» ДЧС города Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Волонтера с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Атырау. 

    Ранее пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев сообщил о паводковой обстановке в регионе. В ходе восстановительных работ проведена дезинфекционная обработка 776 жилых домов, шести многоэтажных жилых домов и 48 административных и предпринимательских объектов. 

     

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки в Казахстане Волонтеры
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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