Скорпион укусил волонтера в Атырауской области

Во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтеров. Экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ «Центр медицины катастроф» ДЧС города Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Волонтера с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Атырау.

Ранее пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев сообщил о паводковой обстановке в регионе. В ходе восстановительных работ проведена дезинфекционная обработка 776 жилых домов, шести многоэтажных жилых домов и 48 административных и предпринимательских объектов.