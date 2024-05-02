Свыше 700 пострадавших от паводков домов обследовано в Атырауской области

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев сообщил о паводковой обстановке в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для восстановительных работ и откачки воды задействованы 2 788 человек, 125 единиц техники, четыре плавсредства, 125 водооткачивающих средств. Объем откачанной воды на сегодня превышает более 3,3 млн кубических метров. Количество подтопленных жилых домов, по предварительным расчетам, составляет 286 единиц. На 2 мая от воды полностью очищены 2 634 дома. В 15 домах восстановлено электроснабжение. Поступило 2 733 заявления на оценку, на настоящий момент проведено техническое обследование 762 объектов», - сказал Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

По его словам, в период восстановительных работ проведена дезинфекционная обработка 776 жилых домов, шести многоэтажных жилых домов и 48 административных и предпринимательских объектов.

Обстановка в Атырауской области по состоянию на 16.00 часов 2 мая.

река Жайык - Индербор 762 см, +6см, опасный уровень 845 см.

река Жайык - Махамбет 801см, +3см, опасный уровень 850 см.

река Жайык - Атырау 463см, +4см, опасный уровень 550 см.

- В Исатайском, Махамбетском, Индерском районах берегоукрепительные работы завершены полностью. По городу Атырау на сегодня завершено возведение 246 км дамб при плане 250 км. Объем выполненных работ – 98%. Всего в берегоукрепительных работах задействовано более 2 000 человек и 300 единиц техники. В устье Каспийского моря для ускорения выхода реки Жайык продолжаются дноуглубительные работы, в которых задействовано пять единиц техники, - добавил спикер.





