    23:17, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Скоростной режим ограничили на трассе в Акмолинской области

    Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» сообщила о введении ограничения скоростного режима в Акмолинской области, передает агентство Кazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    С 22:30 часов 29 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

    В регионе наблюдается понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег.

    Возобновление скоростного режима планируется 30 ноября 2025 года в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

    Теги:
    Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
