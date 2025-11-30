Скоростной режим ограничили на трассе в Акмолинской области

С 22:30 часов 29 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

В регионе наблюдается понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег.

Возобновление скоростного режима планируется 30 ноября 2025 года в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.