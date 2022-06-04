4 Июня 2022 11:59

Скоростной поезд сошел с рельсов в Китае, погиб машинист

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской провинции Гуйчжоу в субботу утром пассажирский скоростной поезд сошел с рельсов из-за внезапного схода оползня. В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.

Поезд D2809 следовал из города Гуйян (провинция Гуйчжоу) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Авария произошла в 10:30 по местному времени возле станции Жунцзян, где внезапно сошедший оползень затронул железнодорожные пути. В результате чрезвычайного происшествия два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. По данным ЦТК, погибшим является машинист, один проводник и семь пассажиров получили ранения.

Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Остальные 136 пассажиров в срочном порядке эвакуированы.

Причины происшествия выясняются. На месте ЧП ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось о том, что железнодорожная катастрофа произошла в Баварии, близ Гармиш-Партенкирхена. Погибли три человека, еще 60 получили травмы.