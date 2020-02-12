Скоростной поезд для туристов хотят запустить между Казахстаном и Узбекистаном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы презентовали новый туристический маршрут «Золотой квадрат», проходящий по современным и древним городам Узбекистана и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Туристический маршрут включает в себя несколько основных городов, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры региона, центры народных ремесел, где реализуется инвестиционный потенциал: Нур-Султан, Алматы, Туркестан, Отрар, Тараз, Шымкент, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.

Концепция маршрута «Золотой квадрат» призвана комплексно подойти к развитию туристической отрасли стран региона, популяризировать туристические объекты страны и способствовать привлечению инвестиций в регион. Этот маршрут является аналогом российского туристического маршрута «Золотое кольцо», который принимает в год до 20 млн внутренних туристов.

«Я думаю, что это хороший показатель, есть «Золотое кольцо», треугольник в Азии, и теперь в Центральной Азии возникло желание создать «Золотой квадрат». Это международный маршрут, который, как правило, занимает 5-7 дней у туриста», - заявила Почетный амбассадор туристического бренда «Узбекистан» в Казахстане Лаззат Аханова.

Она добавила, что на пути этого маршрута можно установить развлекательные центры, торговые дома и небольшие отели. Но все эти вопросы еще должны решаться на межправительственном уровне.

«Здесь больше всего радует то, что казахстанцы и узбекистанцы узнают о своей истории еще больше, потому что, часть нашей страны лежит в Узбекистане, часть истории Узбекистана лежит на территории Казахстана», - сказала она.

Между тем, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев особо отметил доверительное отношение глав двух государств и заявил об увеличении количества посетителей граждан из Казахстана в Узбекистан, а также из Узбекистана в Казахстан в десятки раз.

По его словам, на сегодняшний день в Узбекистане введен безвизовый режим для 86 государств, а также с 57 странами упрощен визовый режим.

«На территории наших стран очень много исторических и культурных памятников, и мы должны совместно этот потенциал использовать и показать всему миру нашу историю, тем самым знакомить жителей других стран нашей культурой, нашими достижениями», - сказал он.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта рассматривается вопрос развития «сакрального туризма» для мусульман, которые совершают малый хадж, медицинский туризм, экотуризм, гастрономический туризм, промышленный туризм, арт-туризм, а также тематический туризм, который является новым направлением в Центральной Азии.

Кроме того, Саидикрам Ниязходжаев отметил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос строительства скоростной железной дороги от Шымкента до Ташкента.

«С узбекской стороны уже определенная часть готова, это будет скоростная дорога Шымкент-Ташкент, Ташкент-Самарканд. Над этим мы работаем, также сейчас предложили рассматривать строительство и железной, и автомобильной дорог между Навои и Кызылордой», - пояснил посол.

Как заявили инициаторы проекта, тур по «Золотому квадрату» особенно придется по вкусу туристам, любящим познавательный, культурный, сакральный отдых и бизнес-туризм. Тур начнут продавать после тестового запуска проекта в этом году. Протяженность маршрута данного тура, а также другие детали еще выясняются и находятся на разработке.

В свою очередь, генеральный консул Республики Узбекистан в РК Аброр Фатхуллаев добавил, что для увеличения потока туристов и их удобства сейчас ведется работа по запуску аналога знаменитого европейского Шенгена – единой визы Silk Visa, к которой в дальнейшем могли присоединиться и другие государства региона.