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    00:36, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скорость ветра снизилась более чем в три раза в Алматы – Минэкологии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы скорость ветра снизилась более чем в три раза. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы разработали дорожную карту по городу Алматы и Нур-Султан, утвердили с Правительством, согласовали с общественностью. Там одним из пунктов было провести ветровое исследование, так как за последние 30 лет скорость ветра снизилась более чем в три раза и очень много штилевой погоды, менее метра в секунду и так далее. Это действительно проблема. Проблема для рассеивания, способствует накоплению загрязняющих веществ в городе. Есть такая проблема», - сказал он.

    Спикер добавил, что для городов Нур-Султан и Алматы выделены средства для того, чтобы специалисты провели исследование. На сегодняшний день процедура идет.

    Ранее Зулфухар Жолдасов заявил, что в Алматы начата экспериментальная работа по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима.

    Он отметил, что в Алматы в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 144 тысячи тонн. Из них на долю теплоисточников приходится 42% (ТЭЦ), на автотранспорт – 52%, на частный сектор – 14%.

    Он предположил, что одной из причин снижения ветрового режима может стать городское планирование, но, чтобы сделать определенные выводы, необходимо провести исследование.

    Теги:
    Погода Природа Экология Главная Минэкологии Алматы
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