Тяжелая утрата Kazinform — ушел из жизни наш Даулет Изтлеуов

Коллеги знали Даулета Изтлеуова как квалифицированного, ответственного журналиста с высокими нравственными качествами, человека, неизменно верного своим принципам. Он отличался спокойным и доброжелательным характером, был искренним, отзывчивым и неравнодушным к окружающим. Как инициативный, деятельный и всегда готовый активно включиться в общее дело коллега, он пользовался заслуженным уважением в профессиональной среде.

Коллектив Kazinform выражает глубокие соболезнования семье, близким, родным и всем, кто знал и ценил Даулета Изтлеуова.

Даулет Изтлеуов родился 31 июля 1984 года в селе Абай Казалинского района Кызылординской области. В 2010 году он окончил Аркалыкский государственный педагогический институт имени Ыбрая Алтынсарина по специальности «учитель истории».

Свою трудовую деятельность он начал в 2008 году в городе Астана, где работал учителем истории и права в Омурлыкской основной школе.

В 2013–2016 годах он преподавал в казахско-турецком лицее Астаны.

В 2016–2018 годах трудился старшим научным сотрудником Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина в Астане.

С 2016 года Даулет Изтлеуов работал в сфере СМИ. До 2018 года он был корреспондентом портала «История Казахстана» акционерного общества «Казконтент».

В 2019–2020 годах осуществлял журналистскую деятельность в ТОО «Елорда-Ақпарат» города Астаны.

В период с 25.02.2020 по 31.05.2020 он работал в пресс-службе Сената Парламента Республики Казахстан.

С июня 2021 года и до сегодняшнего дня Даулет Изтлеуов был корреспондентом центрального офиса международного агентства Kazinform в Астане.

Светлый образ нашего коллеги, его человеческие качества, искренность и подлинная преданность профессии навсегда сохранятся в памяти его соратников и коллег.