    17:27, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Скоро будут новости – депутат Бакытжан Базарбек о деле «СК-Фармация»

    Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек высказался о хищениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), а также прокомментировал расследование в отношении компании «СК-Фармация», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бакытжан Базарбек
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Напомним, ранее депутат сообщил о начале расследования в отношении ТОО «СК-Фармация» по его совместному с депутатом Муратом Абеновым заявлению.

    — По «СК-Фармация» скоро будут новости. Уголовное дело уже возбуждено, следственные мероприятия идут, — сообщил он в кулуарах Мажилиса. 

    Комментируя хищениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), он сообщил о том, что готовит заявление в Генеральную прокуратуру по фактам вывода средств из фонда.

    — По ОСМС, по тем фактам, по которым еще не дана правовая оценка, мы на этой неделе направим заявление в Генеральную прокуратуру. То есть те лица, которые до сих пор еще не понесли ответственность, это должностные лица, которые уже не работают в системе ОСМС, но они должны понести ответственность. Деньги похищены, справедливость должна восторжествовать в части того, что они должны понести наказание, — заявил Бакытжан Базарбек.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о том, что виновные в хищениях в ФСМС будут наказаны.

