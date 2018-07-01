Скоро будет определен участник «Детского Евровидения-2018» от Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скоро будет определен участник «Детского Евровидения-2018» от Казахстана. Об этом сообщил председатель правления Агентства «Хабар» Алан Ажибаев на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы хотим поздравить наших телезрителей с тем, что впервые Казахстан примет участие в «Детском Евровидении». Наверное, все уже об этом слышали. Хотелось бы отметить, что это наш первый шаг и надеюсь, он будет хорошим. По поводу деталей можно сказать о том, что 25 ноября конкурс состоится в Минске, и мы будем всей страной болеть за то, чтобы мы оставили там хороший след», - сказал А.Ажибаев.



По его словам, Казахстан впервые участвует в этом престижном конкурсе благодаря тому, что «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза (EBU). Сейчас Агентство совместно с Министерством информации и коммуникаций РК рассматривает несколько вариантов отбора участника «Детского Евровидения-2018». Подробности будут сообщены в ближайшее время. Имя победителя будет опубликовано на сайте Агентства.









Как отметил А.Ажибаев, условия конкурса предусматривают исполнение конкурсантами новых, ранее не исполнявшихся песен на своем национальном языке, с возможным включением текста на английском языке. Длительность песен должна быть в пределах: 2 минуты 45 секунд - 3 минуты. Победитель определяется путем голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран, в которые входят 3 взрослых и 2 детей. Всего в этом году в конкурсе примут участие 19 стран. Впервые конкурс «Детское Евровидение» (Junior Eurovision Song Contest) был проведен в Копенгагене в 2003 году.