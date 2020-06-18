Скорейшего выздоровления Елбасы желает коллектив ТОО «Казфосфат»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Скорейшего выздоровления желает Первому Президенту-Елбасы Нурсултану Назарбаеву коллектив ТОО «Казфосфат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю Елбасы лично. За все эти годы в современном Казахстане я узнал его сильный характер, волю. Уверен, что он преодолеет этот недуг. От имени всех работников химической промышленности, многотысячного коллектива «Казфосфат»и от имени всех жамбыльцев желаю Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления. Знаю, что Елбасы работает дистанционно, и думаю, что он еще внесет очень большой вклад в развитие нашей страны. Поэтому, чисто по-человечески, желаю ему крепкого здоровья», – сказал генеральный директор ТОО «Казфосфат», Казакстанның Енбек Ері М. Ескендиров.