Скорая застряла в грязи в Алматы: видео обсуждают в сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Карета скорой помощи застряла в грязи на одной из улиц в Алматы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Instagram.

«Время 23:00. Микрорайон Алгабас, улица Жанакурылыс, Алатауский район. Скорая, которую вызвали, стоит уже час, застряла в грязи. Соседи помогают», - говорит женщина за кадром.

В пресс-службе скорой медицинской помощи сообщили, что за 15 февраля по данному адресу было выполнено три вызова. Все пациенты осмотрены, всем оказана помощь своевременно.

«Инцидент был после вызова, когда разворачивали машину. Примерно через полчаса самостоятельно вышли. Вызов выполнен бригадой 8/42 (по времени только этот вызов совпадает). Пациент в госпитализации не нуждался», - уточнили в ССМП.

Ранее жители Наурызбайского района также пожаловались на грязные дороги. Они сняли на видео машины, застрявшие в грязи.