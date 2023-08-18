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Скорая столкнулась с грузовиком в области Жетысу: погибли два человека

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Августа 2023, 11:46
Скорая столкнулась с грузовиком в области Жетысу: погибли два человека Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Аксуском районе на автодороге местного значения «Колтабан-Матай» произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи и грузовика «Урал». В дорожной аварии погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции области Жетысу, предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель кареты скорой помощи, который, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовиком.

В результате ДТП водитель скорой и 54-летний фельдшер скончались на месте происшествия. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

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«Уважаемые водители, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим. Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей», - обратились к водителям в пресс-службе ДП региона.

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ДТП   Жетысуская область   полиция  
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