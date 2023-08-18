Скорая столкнулась с грузовиком в области Жетысу: погибли два человека

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Аксуском районе на автодороге местного значения «Колтабан-Матай» произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи и грузовика «Урал». В дорожной аварии погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным департамента полиции области Жетысу, предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель кареты скорой помощи, который, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовиком.

В результате ДТП водитель скорой и 54-летний фельдшер скончались на месте происшествия. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

«Уважаемые водители, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим. Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей», - обратились к водителям в пресс-службе ДП региона.