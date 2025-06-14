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    19:52, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Скорая насмерть сбила пешехода в Алматинской области

    На 75-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

    — Установлено, что 11 июня водитель Hyundai H 350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Ранее карета скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем в городе Текели области Жетысу и опрокинулась. Четыре человека были госпитализированы.

    Теги:
    Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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