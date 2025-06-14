19:52, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Скорая насмерть сбила пешехода в Алматинской области
На 75-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.
По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.
— Установлено, что 11 июня водитель Hyundai H 350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.
Ранее карета скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем в городе Текели области Жетысу и опрокинулась. Четыре человека были госпитализированы.