«Скорая долго едет, сломаны машины»: на видео отреагировали в управздраве Алматинской области

В управлении здравоохранения Алматинской области прокомментировали появившееся в соцсетях видео о сломанных автомобилях скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

На одной из страниц в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть сломанные авто скорой помощи.

— Почему скорая помощь в Талгарском районе долго едет? Потому что из 21 машины на линии только 5, остальные сломаны, — говорится в посте.

По данным управления здравоохранения области, ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» 20 февраля было подано объявление способом открытого конкурса на ремонт санитарных автомашин, а на предварительный допуск было отправлено 20 марта.

— После подведения итогов конкурса объявление рассматривается на портале в течение 10 рабочих дней. В течение данного периода поступила жалоба от участников, среди которых возникли споры. 23 апреля завершился срок окончания рассмотрения государственным аудитом жалоб от участников. После ответа государственного аудита объявление в течение пяти рабочих дней находится на рассмотрении в разделе контроля качества на электронном портале государственных закупок, — отметили в пресс-службе управления.

Сообщается, что договор на ремонт санитарных автомашин заключен с поставщиком 2 мая. На сегодняшний день 40% санитарных автомашин уже направлены на ремонт, планируемое время проведения ремонтных работ около двух недель. На данный момент работают 100 машин скорой неотложной медицинской помощи.

За четыре месяца этого года на станцию скорой неотложной медицинской помощи поступило 219 013 вызовов.