Скопление пожарных машин у «Халык Арены» объяснили в ДЧС Алматы

Небольшое возгорание произошло на территории многофункционального комплекса Halyk Arena в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах можно увидеть большое количество пожарных машин и скорой помощи.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что произошло небольшое возгорание на площади 5 квадратных метров.

Отмечается, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова в связи с тем, что это объект массового скопления людей. Но повышенный ранг опасности не подтвердился. В здании сработали автоматизированные пожарные сигнализации (АПС).