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    01:36, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Скопление пожарных машин у «Халык Арены» объяснили в ДЧС Алматы

    кадр из видео
    Фото: кадр из видео/ t.me/kris_p_almaty_official

    Небольшое возгорание произошло на территории многофункционального комплекса Halyk Arena в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах можно увидеть большое количество пожарных машин и скорой помощи. 

    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что произошло небольшое возгорание на площади 5 квадратных метров.

    Отмечается, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова в связи с тем, что это объект массового скопления людей. Но повышенный ранг опасности не подтвердился. В здании сработали автоматизированные пожарные сигнализации (АПС).

    Теги:
    Соцсети Полиция Видео Алматы Авто
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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