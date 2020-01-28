Скончался второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы скончался второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Алматы.

В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что он был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из Городской клинической больницы N4 на амбулаторное лечение в поликлинике.

«В поликлинике был под наблюдением врачей: кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 часов в Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении его состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны», - прокомментировали в управлении.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Командир воздушного судна погиб на месте. Всего в авиакатастрофе погибли 12 человек.

Второй пилот Миржан Мулдакулов получил серьезные, травмы ему сделали операцию на позвоночнике.

По предварительным данным, он скончался дома. Из больницы он был выписан 21 января. Причины смерти пока неизвестны.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.