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    17:21, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скончался один из пострадавших от степных пожаров в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Каркаралинском районе Карагандинской области скончался 48-летний мужчина, который получил термический ожог 90% тела во время природного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в прошедшие сутки при тушении степного пожара пострадали трое жителей Каркаралинского района. Они получили ожоги 18, 28 и 90% тела. Один из них сегодня скончался в ЦРБ Каркаралинска.

    «Из села Егиндыбулау поступили трое пострадавших. У одного из них было 90% ожогов тела. Крайне тяжелый ожоговый шок. Термоингаляционная травма. Несмотря на проводимые мероприятия, к сожалению, учитывая тяжесть полученной травмы, больной скончался. У второго ожоги 28% тела, у третьего 18% ожогов. У них состояние стабильное», - сообщили в пресс службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

    За прошедшие сутки 17 сентября на территории Карагандинской области ликвидировано шесть природных пожаров и загораний в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.

    В ликвидации природных пожаров было задействовано 339 человек и 94 единицы техники.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
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