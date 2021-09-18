Скончался один из пострадавших от степных пожаров в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Каркаралинском районе Карагандинской области скончался 48-летний мужчина, который получил термический ожог 90% тела во время природного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в прошедшие сутки при тушении степного пожара пострадали трое жителей Каркаралинского района. Они получили ожоги 18, 28 и 90% тела. Один из них сегодня скончался в ЦРБ Каркаралинска.

«Из села Егиндыбулау поступили трое пострадавших. У одного из них было 90% ожогов тела. Крайне тяжелый ожоговый шок. Термоингаляционная травма. Несмотря на проводимые мероприятия, к сожалению, учитывая тяжесть полученной травмы, больной скончался. У второго ожоги 28% тела, у третьего 18% ожогов. У них состояние стабильное», - сообщили в пресс службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

За прошедшие сутки 17 сентября на территории Карагандинской области ликвидировано шесть природных пожаров и загораний в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.

В ликвидации природных пожаров было задействовано 339 человек и 94 единицы техники.