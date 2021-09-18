Скончался один из пострадавших от степных пожаров в Карагандинской области
Напомним, в прошедшие сутки при тушении степного пожара пострадали трое жителей Каркаралинского района. Они получили ожоги 18, 28 и 90% тела. Один из них сегодня скончался в ЦРБ Каркаралинска.
«Из села Егиндыбулау поступили трое пострадавших. У одного из них было 90% ожогов тела. Крайне тяжелый ожоговый шок. Термоингаляционная травма. Несмотря на проводимые мероприятия, к сожалению, учитывая тяжесть полученной травмы, больной скончался. У второго ожоги 28% тела, у третьего 18% ожогов. У них состояние стабильное», - сообщили в пресс службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
За прошедшие сутки 17 сентября на территории Карагандинской области ликвидировано шесть природных пожаров и загораний в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.
В ликвидации природных пожаров было задействовано 339 человек и 94 единицы техники.