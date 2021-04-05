Скончался Народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 84 году жизни умер писатель Кабдеш Жумадилов. Информацию подтвердил председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я связался с его сыном. К сожалению, это правда. У него остановилось сердце ближе к утру. Сам я с ним по телефону разговаривал три дня назад. Он находился в калкаманской больнице», - сказал Улыкбек Есдаулет.

Кабдеш Жумадилов родился 25 апреля 1936 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики. Советский и казахстанский писатель. Лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Абая (1990). Народный писатель Казахстана (1998).

В 1965 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. В 1965-1967 годах работал литературным сотрудником в газете «Қазақ әдебиеті», в 1967-1976 годах — редактором в издательстве «Жазушы», в 1976-1981 годах — редактором в Госкомиздате Казахской ССР. С 1981 года — на творческой работе.

22 октября 1998 года Указом Первого Президента Казахстана Кабдешу Жумадилову было присвоено почётное звание «Народный писатель Казахстана».

12 декабря 2005 года «за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами» Жумадилов был награждён орденом «Парасат».

Первые стихи и рассказы Кабдеша Жумадилова были опубликованы в газете «Синьцзян» и журнале «Шугыла» в Китае.В 1967 году вышел сборник стихов «Жас даурен».

Автор рассказов, повестей «Улетают гуси» (1968), «Сары джайляу» (1978), «Выпуклое стекло» (1981), «Аргамаки» (1984). Также вышли в свет дилогия «Последний караван» (1974—1981), романы «Кокейкести» (1969), «Дорогой счастья» (1975). В исторических романах «Отчий край» (1985) и «Судьба» (1989) повествуется о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. Историческая дилогия «Дарабоз» о Кабанбай батыре (книга первая - изд.«Шабыт», 1994, книга вторая - изд.«Жазушы», 1996).