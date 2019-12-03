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Скончался легендарный тренер «Кайрата»

3 Декабря 2019 18:18
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Скончался легендарный тренер «Кайрата»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 83-м году жизни скончался заслуженный тренер Казахской ССР, ветеран футбольного клуба «Кайрат» Леонид Остроушко, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Он был ярким представителем народной команды и как футболист во время игровой карьеры, и как наставник.

За шесть сезонов Остроушко отыграл в высшей лиге, он провел 200 матчей и забил 8 мячей. В 7 сезонах, проведенных в первой лиге, Остроушко отличился 55 раз. При этом в 1957 году, играя в полузащите, он стал лучшим бомбардиром этого клуба. ⠀ Леонид Константинович много лет тренировал «Кайрат». Именно при Остроушко «Кайрат» в 1986 году добился наивысшего достижения в первенствах СССР - 6-е место Высшей лиги СССР. В 1988-м при нем алматинские футболисты завоевали Кубок федераций Советского Союза. В 2003 году «Кайрат» под руководством Леонида Константиновича стал пятикратным обладателем Кубка Казахстана. ⠀ Футбольный клуб «Кайрат» выражает искренние соболезнования всем родным и близким Леонида Константиновича Остроушко.

Фото: fckairat.com

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Ключевые слова: Алматы, История Казахстана, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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