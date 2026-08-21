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    Скончался легендарный казахстанский хоккеист Фарид Зигангиров

    Ушел из жизни Фарид Зигангиров, человек, чье имя навсегда останется в истории казахстанского спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скончался легендарный казахстанский хоккеист Фарид Зигангиров
    Фото: ХК «Родина»

    За свою спортивную карьеру Фарид Зигангиров, выступавший в хоккее на траве на позиции защитника, удостоился значимых наград, став бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов, вице-чемпионом Европы, обладателем Межконтинентального кубка и 13-кратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. 

    Он выступал за алматинское «Динамо» - клуб, который задавал тон развитию хоккея на траве во всем СССР, был капитаном команды. Среди товарищей по команде он пользовался большим уважением за преданность спорту и характер. 

    После окончания спортивной карьеры Фарид Зигангиров стал наставником для спортсменов и был удостоен звания заслуженный тренер Казахстан.

    Ранее стало известно, что автор алматинского баскетбольного чуда Рамунас Цвирка умер в 59 лет.

    Также ушел из жизни экс-тренер и глава академии ФК «Кайрат».

    Спорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор