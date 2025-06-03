Скончался казахстанский художник Ибрагим Кубеков

Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким.

- Сегодня мы прощаемся с еще одним нашим талантливым соотечественником - художником, карикатуристом Ибрагимом Кубековым. Он оставил нам бесценное наследие — мир, наполненный смыслом и добрым юмором, созданный его руками и вдохновением. Его свет не погаснет, он будет жить в каждой линии, каждом штрихе и в памяти всех, кто знал и любил его творчество, - говорится в сообщении Минкультуры.