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    15:27, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Скончался казахстанский художник Ибрагим Кубеков

    2 июня умер известный казахстанский художник-график, карикатурист Ибрагим Кубеков, передает агентство Kazinform.

    Ибрагим Кубеков
    Фото: Минкультуры РК

    Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким.

    - Сегодня мы прощаемся с еще одним нашим талантливым соотечественником - художником, карикатуристом Ибрагимом Кубековым. Он оставил нам бесценное наследие — мир, наполненный смыслом и добрым юмором, созданный его руками и вдохновением. Его свет не погаснет, он будет жить в каждой линии, каждом штрихе и в памяти всех, кто знал и любил его творчество, - говорится в сообщении Минкультуры.

    Художнику Ибрагиму Кубекову было 68 лет.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Художники
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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