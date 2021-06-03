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    22:47, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Скончался казахстанский футболист Станислав Лунин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 29-м году жизни, скончался экс-игрок алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Лунин, также известный как Ислам Далаев. Об этом сообщается на официальной странице ФК «Кайрат» в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лунин начал профессиональную карьеру в 2011 году, выступал за такие команды, как «Восток», «Шахтер» и «Иртыш», являлся игроком сборной Казахстана.

    В составе «Кайрата» играл с 2014 по 2018 год, провел 91 игру и забил 3 гола.

    «ФК «Кайрат» выражает глубокие и искренние соболезнования семье Станислава, всем его родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в посте.

    Также глубоко скорбит по поводу безвременной кончины бывшего футболиста национальной и молодёжной сборной Казахстана Станислава Лунина и Казахстанская федерация футбола.

    «Воспитанник усть-каменогорской школы футбола считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, достаточно рано дебютировав в сборной страны. Отличался неуступчивым характером и бойцовскими качествами. Его уважали друзья и партнёры, ценили болельщики. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким покойного. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили в ФФК.



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