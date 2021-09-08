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    10:22, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скончался известный ученый Сакен Амиреев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скончался основоположник школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Система здравоохранения Республики Казахстан и Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова понесли большую, невосполнимую потерю... Мы с глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром от коронавируса скоропостижно скончался основоположник школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор Амиреев Сакен Амиреевич. С именем профессора Амиреева неразрывно связано развитие инфекционной и эпидемиологической служб Казахстана. 20-тысячный коллектив профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов КазНМУ глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Это огромная утрата для всего коллектива КазНМУ. Выдающийся корифей, имеющий международный авторитет и признание, учитель с большой буквы, великий ученый, настоящий эпидемиолог, пример для многих поколений медицинских работников, человек с огромным сердцем…», - сообщили в университете.

    Труды, научные публикации, книги и пособия Сакена Амиреевича по эпидемиологии и вакцинологии стали для многих специалистов путеводителем в обретении профессионализма в этой области медицины. Автор 678 статей, тезисов, из них более 50 опубликованы в зарубежных изданиях, 4 монографий, 4 базовых учебников по эпидемиологии, медицинской паразитологии, 10 наименований практических (Национальных) руководств, 25 учебно-методических пособий, 2 томов лекционных курсов по венерологии.

    Особо следует отметить изданное впервые в мире руководство под названием «Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных (паразитарных) болезнях» в двух томах на казахском и русских языках, охватывающие 115 нозологических форм инфекции и инвазии.

    Его заслуги признаны Министерством образования и науки РК званием «Лучший преподаватель ВУЗов Казахстана». Десятки докторов, кандидатов медицинских наук добились успехов в профессиональной деятельности благодаря его усилиям в преподавании. Всю свою жизнь, до последних дней он посвятил труду и здравоохранению Казахстана.

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