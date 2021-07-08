Скончался известный режиссер Сатыбалды Нарымбетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 75 лет скончался известный режиссер, писатель, сценарист и актер Сатыбалды Нарымбетов. Информацию подтвердили в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сатыбалды Жалелович Нарымбетов - советский и казахстанский кинорежиссер, сценарист, кинодраматург, писатель. Заслуженный деятель Казахстана, Лауреат Государственной премии Казахстана.

Он родился 8 марта 1946 в поселке Ачисай Южно-Казахстанской области.

Окончил сценарный факультет ВГИКа (1969), в 1984 — высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерскую выдающегося советского кинорежиссера Георгия Данелии.

Писал прозу, автор и соавтор сценариев своих фильмов, а также «Шок и Шер» (1972, соавтор), «Однополчане» (док.), «Три Татьяны и Надежда», «Dumi Kurmangazi», «Мукан Тулебаев».

Сатыбалды Нарымбетов был режиссером таких фильмов, как «Дон Кихот моего детства», «Мустафа Шокай», «Осенние извилистые дороги», «Зять из провинции», «Гамлет из Сузака, или Мамая Керо», «Степной экспресс», «Аманат» и другие.