Скончался известный актёр Фархат Абдраимов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный актёр Фархат Абдраимов, информацию подтвердили в АО «Казахфильм», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, это правда. Он был в Грузии на съемках. Причина смерти - обширный инфаркт», - сообщили в АО «Казахфильм».
Ему было 55 лет.
Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. Окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института, инженер-технолог.
С 1994 года — актер Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова (ныне АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). С 2005 года — член Союза кинематографистов РК.
Он также известен по ролям в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Рэкетир-2», «Фара», «Возвращение в А» и многим другим.
Двукратный лауреат казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012). С 2007 года — член бюро политического совета НДП «Nur Otan».
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