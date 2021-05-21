Скончался известный актёр Фархат Абдраимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный актёр Фархат Абдраимов, информацию подтвердили в АО «Казахфильм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, это правда. Он был в Грузии на съемках. Причина смерти - обширный инфаркт», - сообщили в АО «Казахфильм».

Ему было 55 лет.

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. Окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института, инженер-технолог.

С 1994 года — актер Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова (ныне АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). С 2005 года — член Союза кинематографистов РК.

Он также известен по ролям в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Рэкетир-2», «Фара», «Возвращение в А» и многим другим.

Двукратный лауреат казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012). С 2007 года — член бюро политического совета НДП «Nur Otan».