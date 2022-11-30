Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэмин

30 Ноября 2022, 15:00

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 30 ноября 2022 года бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в городе Шанхай в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Данное траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая /КПК/, Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.

Фото: REUTERS/Jeff Mitchell