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Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэмин

30 Ноября 2022, 15:00
Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэмин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 30 ноября 2022 года бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в городе Шанхай в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Данное траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая /КПК/, Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.

Фото: REUTERS/Jeff Mitchell


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