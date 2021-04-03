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    18:51, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Скончался Бахытжан Исенгалиев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 70-м году ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бахытжан Исенгалиев. Информацию подтвердили в пресс-службе ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане, где он являлся членом совета директоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бахытжан Исенгалиев также возглавлял попечительский совет Добровольного общества «Милосердие». Он родился в сентябре 1950 года в Костанайской области. Выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

    В разные годы занимал руководящие должности: был вице-министром транспорта и коммуникаций РК, советником министра иностранных дел РК, трудился в АО «НК «КазМунайГаз». Принимал активное участие в становлении независимого Казахстана.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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