Скончался Бахытжан Исенгалиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 70-м году ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бахытжан Исенгалиев. Информацию подтвердили в пресс-службе ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане, где он являлся членом совета директоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахытжан Исенгалиев также возглавлял попечительский совет Добровольного общества «Милосердие». Он родился в сентябре 1950 года в Костанайской области. Выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В разные годы занимал руководящие должности: был вице-министром транспорта и коммуникаций РК, советником министра иностранных дел РК, трудился в АО «НК «КазМунайГаз». Принимал активное участие в становлении независимого Казахстана.