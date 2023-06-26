Скончались двое мужчин, пострадавших при взрыве в Шемонаихе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Врачи 48 часов боролись за жизнь пациентов с обширными ожогами, но спасти их не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщалось ранее, 22 июня на заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе произошел взрыв. В результате происшествия с термическими ожогами в местную районную больницу доставили четверых пострадавших. Из них двое мужчин находились в крайне тяжелом состоянии, еще двое — мужчина и женщина — в состоянии средней тяжести.

Сегодня в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области сообщили, что мужчина и женщина, которые поступили в хирургию в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Сейчас они стабильны и получают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, посредством телеконсультаций их также ведут областные и республиканские специалисты.

Пострадавшие, которые поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончались.

«У них был почти 100-процентный ожог тела. При таком обширном поражении итог обычно предрешен. 48 часов медики боролись за их жизнь. Но, к сожалению, исход летальный», — рассказали в пресс-службе облздрава.