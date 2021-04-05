Скончалась вторая школьница, сбитая пьяным водителем в Алматинской области
Сообщается, что пострадавшая умерла 4 апреля в 21 час.
Напомним, 2 марта в 18:40 водитель автомашины «Уаз» 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине.
В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами были госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи оценили, как крайне тяжелое.
Позже одна из них пострадавших скончалась в больнице.
54-летний водитель был взят под стражу. По факту ведется досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Президент РК взял на контроль расследование данного инцидента.