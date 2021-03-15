Скончалась одна из школьниц, сбитых пьяным водителем в Алматинской области
Напомним, 2 марта в 18:40 часов водитель автомашины «УАЗ» 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине.
В результате наезда трое пострадавших детей с различными травмами были госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи оценили как крайне тяжелое.
54-летний водитель был взят под стражу. По факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Президент РК взял на контроль расследование данного инцидента.