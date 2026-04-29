Скончалась известный общественный деятель и политик Бахыт Туменова

О смерти президента общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменовой сообщил в социальных сетях депутат Мажилиса Ермурат Бапи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она скончалась на 78-м году жизни. Бахыт Туменова была врачом и занималась вопросами здравоохранения и социальной политики. С 2007 года она возглавляла общественный фонд «Аман-саулык».

Она входила в состав Национального общественного совета Министерства здравоохранения, экспертного совета при акиме Алматы и общественного совета городского управления здравоохранения.

Туменова родилась в 1948 году в Кызылорде. Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

С 1972 по 1994 годы работала в системе здравоохранения Семипалатинска — от врача до руководящих должностей в областном управлении. Позднее работала в аппарате акима области, где курировала социальную сферу и вопросы ликвидации последствий ядерных испытаний.

В 1998–2001 годах занимала должность заместителя акима Павлодарской области по социальным вопросам.

В начале 2000-х годов участвовала в деятельности ряда общественно-политических объединений.

Напомним, недавно на 84 году жизни скончался выдающийся казахский поэт Мухтар Шаханов.