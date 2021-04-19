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    23:49, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Скончалась известная казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 72 году жизни скончалась заслуженная артистка, казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О смерти актрисы на своих страницах в сети Instagram сообщили актер театра и кино Азамат Сатыбалды и театральный режиссер Асхат Маемиров.

    «Казахское искусство сегодня понесло невосполнимую утрату. Ушла из жизни актриса театра имени Ауэзова, заслуженная артистка РК, кавалер ордена «Парасат» и «Құрмет» Газиза Абдинабиева. В последний раз, мы с ней по душам говорили по телефону. Она была благородной сестрой, которая всегда высказывала свое мнение и давала советы. Что поделать. Жизнь - обманчива. Мои соболезнования», - написал Азамат Сатыбалды.

    Газиза Абдинабиева родилась в 1948 году в п.Тартогай Сырдаринского района, Кызылординской области. Член Союза кинематографистов Казахстана. Заслуженная артистка Казахстана.

    Газиза Абдинабиева более известна казахстанским телезрителям как тетя Роза или Марго из первых отечественных телесериалов «Перекрёсток» (1996-2000) и «Саранча» (2001). Большой удачей стала для актрисы также роль второго плана - Зауре в фильме «Молитва Лейлы» режиссёра С. Нарымбетова. Была на гастролях в странах СНГ, Германии, Иране и в городах Казахстана.

    За выдающиеся заслуги в казахском театральном и киноискусстве награждена орденом «Парасат» и за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства - орденом «Құрмет».


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