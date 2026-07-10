Скончалась девушка, на которую упало дерево в роще Баума в Алматы

В Алматы скончалась 19-летняя девушка, получившая тяжелейшие травмы в результате падения сухого дерева в роще Баума, передает корреспондент агентства Kazinform.

Врачи городской клинической больницы № 4 две недели боролись за ее жизнь, однако спасти пациентку не удалось.

В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что пострадавшая поступила в клинику 27 июня в крайне тяжелом состоянии. В связи с тяжестью состояния она проходила лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Врачи предприняли все возможные меры для спасения ее жизни. Врачи наблюдали за ней круглосуточно.

— Несмотря на весь комплекс проведённых лечебно-диагностических мероприятий, на 14-й день у пациентки произошла остановка сердечной деятельности. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, была констатирована биологическая смерть, — прокомментировали в больнице, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Несчастный случай произошел 27 июня около 15:00. Девушка гуляла по роще Баума вместе с семьей, когда на нее внезапно рухнуло массивное сухое дерево. В результате девушка получила получила тяжелейшие травмы: раздробленный череп, перелом бедра, открытый перелом ноги и множество других повреждений.

В акимате Алматы ранее сообщили, что по факту данного происшествия уже начато досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка случившемуся. Также в городской администрации добавили, что на территории рощи Баума установлены предупредительные аншлаги о возможной опасности падения деревьев.

Ранее сообщалось, что лишь 55% деревьев в роще Баума признаны здоровыми.



