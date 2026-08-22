Сколько жителей Астаны ежедневно посещают библиотеки

В Астане число читателей городских библиотек продолжает расти. Если в 2024 году было зарегистрировано около 85 тысяч читателей, то в 2025 году их число достигло 91 тысячи, увеличившись на 7%, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Общее количество посещений библиотек достигло 900 тысяч в год. В среднем ежедневно их посещают около 2,5 тысячи человек. В 2026 году число постоянных читателей городской библиотечной сети планируется увеличить до 100 тысяч.

С 2023 года в Астане проводится поэтапная модернизация библиотечной инфраструктуры. За 2023–2025 годы модернизировали 18 действующих библиотек и открыли семь новых массовых и детских библиотек. В результате их общее количество увеличилось с 18 до 25.

Фото: акимат Астаны

Сейчас в структуру Централизованной библиотечной системы акимата Астаны входят Центральная городская библиотека имени Мухтара Ауэзова, Центральная детско-юношеская библиотека, 14 массовых и восемь детских библиотек, а также специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Общий книжный фонд насчитывает около 900 тысяч экземпляров.

По словам руководителя Централизованной библиотечной системы Гульбадам Мадибаевой, вместе с модернизацией изменился и формат работы библиотек. В них появились современные читальные залы, коворкинг-зоны, интерактивные и мультимедийные площадки, места для индивидуальной и групповой работы, обучения и творческого развития детей и молодежи.

Фото: акимат Астаны

— Для читателей созданы все возможности. В этом плане никаких проблем нет. Особое внимание уделяется продвижению чтения, сохранению национального культурного наследия, популяризации казахской литературы, истории и государственного языка. Проводятся литературные встречи, книжные выставки, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры, творческие занятия, профориентационные мероприятия и проекты по развитию медиаграмотности. Также реализуются проекты Национальный день книги, KitapFest, «Абаевские чтения», «Одна страна — одна книга», «Менің Қолтаңбам», «Звездный библиотекарь», «Ертегі — ел ертеңі». Кроме того, для повышения доступности библиотечных услуг был продлен режим работы. Центральная городская библиотека имени Мухтара Ауэзова работает до 23:00, а Центральная детско-юношеская библиотека — до 21:00, — отметила руководитель библиотечной системы.

Фото: акимат Астаны

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