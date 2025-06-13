Сколько женщин занимают руководящие должности в акиматах Астаны, Алматы и Шымкента

Согласно информации аппарата акима Астаны, по состоянию на 1 апреля 2025 года в городском акимате работают 983 государственных служащих. Из них 491 мужчина и 492 женщины. Руководящие должности занимают 124 женщины. Число сотрудников в возрасте до 35 лет – 464 человека.

В Алматы, согласно официальным данным, в акимате работают 1162 госслужащих: 602 мужчины и 560 женщин. Молодежь составляет 558 человек (48,02%). Руководящие должности занимают 127 женщин.

В аппарате акима Шымкента сообщили, что в городском акимате работают 858 государственных служащих: 562 мужчины и 306 женщин. Молодежь – 415 человек. Руководящие должности занимают 63 женщины.

Помимо официальных запросов, мы также попытались выяснить через единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, сколько женщин занимают должности акимов районов и руководителей управлений в трех мегаполисах.

В Астане из 23 управлений только два возглавляют женщины: управление общественного здравоохранения и управление экономики и бюджетного планирования. Все шесть районов города возглавляют мужчины. В Алматы этот показатель немного отличается. Из 24 управлений, подведомственных городскому акимату, три возглавляют женщины – это управление туризма, управление общественного здравоохранения и управление земельных отношений. Кроме того, из восьми районов мегаполиса в двух – Наурызбайском и Жетысуском – пост акима занимают женщины. В Шымкенте женщины возглавляют три управления из 23: управление образования, управление занятости и социальной защиты, управление внутренней политики и по делам молодежи. Все пять районов города возглавляют мужчины.

Эксперт в сфере государственного управления Сабина Садиева высказала свое мнение о нынешней роли и доле женщин на государственной службе.

– Согласно Национальным докладам о государственной службе (Агентства по делам государственной службы), доля женщин на госслужбе остается уровне примерно 55%, при этом они занимают 39% от общего числа руководящих должностей. При этом, надо понимать, что эти руководящие должности могут быть среднего уровня, где женщин больше, и более высокого уровня, где их уже не так много (примерно 8-10%). Положение женщин на госслужбе нельзя оценивать только через призму формальных процедур найма и продвижения, штатной оплаты труда. На самом деле, когда говорят, что формальных барьеров для найма женщин или разницы в оплате нет – это действительно так. Однако есть более глубокие факторы, на уровне норм, ценностей и социального устройства, которые действительно сдерживают рост женщин. Например, многие женщины несут большую нагрузку в быту, в части ухода за детьми, стариками, и другие социальные роли. У них из-за этого меньше ресурсов для карьеры, – пояснила эксперт.

Кроме того, по словам Садиевой, общество в целом еще не готово к принятию женщин на ведущих ролях. В качестве примера она привела выборы акимов сельских округов.

– Люди до сих пор считают, что лидерские качества свойственны скорее мужчинам. Хороший пример показали выборы акимов сел. Пока у нас были непрямые выборы и назначения акимов сел, то доля женщин достигала 11%, а с введением прямых выборов мы получили вариацию от 2 до 9%, – отметила она.

Сабина Садиева также рассказала, какие меры следует принять для поддержки женщин на госслужбе.

– Важной мерой для женщин является борьба с системными задержками на работе, выходами по выходным, а также соблюдение норм по предоставлению отпусков. Это важно для всего персонала госслужбы, но именно с учетом «второй смены», которую возлагает на женщин наше общество, это очень чувствительный с гендерной точки зрения вопрос, – заключила она.

Ранее мы рассказывали об единственной женщине, которая работает водителем автобуса в Шымкенте.