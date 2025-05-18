Пол не играет решающей роли — единственная женщина-водитель автобуса в Шымкенте

Женщина за рулем автомобиля уже давно не вызывает удивления. Но женщина-водитель автобуса, особенно большого класса, по-прежнему остается редкостью. В Шымкенте, где за рулем общественного транспорта традиционно находятся только мужчины, Жанар Умарова стала исключением. Она — первая и единственная женщина-водитель, официально управляющая городским автобусом.

Маршрут № 27 — её рабочая трасса. День за днем Жанар перевозит пассажиров к месту назначения, уверенно держа руль и преодолевая не только километры дорог, но и общественные предубеждения. За плечами — годы работы кондуктором, переобучение в Алматы и, как она сама говорит, «желание доказать, что женщина может справиться с любой задачей» — даже с управлением крупногабаритным автобусом.

Фото: Татьяна Корякина

— Сначала я работала кондуктором, затем прошла обучение и водила троллейбус в Алматы. Сейчас управляю автобусом. Работа непростая, но мне она нравится. Очень важна поддержка семьи. Муж у меня тоже водитель, — рассказывает Жанар.

Мать четверых детей каждый день встаёт рано, чтобы выйти на линию вовремя. Автобус выезжает в 6 утра. Перед этим — обязательный медосмотр, проверка технического состояния машины. Это стандартная предрейсовая подготовка, как у всех водителей. Пассажиры ценят её и часто благодарят.

Фото: Татьяна Корякина

— Важнее всего — профессионализм водителя: знание маршрута, соблюдение графика, безопасное вождение. Пол не играет решающей роли, — делится одна из пассажирок.

На начальном этапе отношение к Жанар со стороны коллег было осторожным. Многие мужчины с интересом наблюдали, как женщина справляется с управлением большим автобусом. Но со временем скепсис сменился на нормальное рабочее сосуществование.

— Особых трудностей не было. Просто нужно было показать, что я могу работать. Со мной обращаются как с обычным водителем — без поблажек и дискриминации. Просто ежедневно выполняю свою работу, как все, — говорит Жанар.

Даже руководство транспортной компании признаёт, что сначала сомневалось в том, что женщина справится с автобусом. Но Жанар доказала обратное.

— За 15–20 лет работы я ни разу не видел, чтобы в городе женщина управляла автобусом. Жанар — очень ответственная. Она прошла все этапы, успешно сдала аттестацию и не вызвала ни одной жалобы. Сейчас она — полноценный член коллектива, — говорит представитель транспортной компании Дархан Абдраимов.

Жанар не ставит себе целью ломать стереотипы — она просто выполняет свою работу. Для неё важно быть хорошим водителем. То, что она женщина, — всего лишь деталь.

Напомним, героиней одного из предыдущих материалов Kazinform стала женщина, которая вот уже 14 лет каждый день трудится на улицах Алматы, обеспечивая чистоту и уют в городе.