Сколько заработали трудовые мигранты из Центральной Азии в Казахстане

— Если говорить о теневой экономике, то по результатам аудита Высшей аудиторской палаты косвенные потери бюджета по части доходов, связанных с теневой экономикой, составили 74 млрд тенге. К примеру, граждане трех стран Центральной Азии, расположенных рядом с Казахстаном, за три года заработали в нашей стране 136 млрд тенге. Однако, согласно данным Национального банка, за этот же период они перевели на родину порядка 1 трлн тенге. Эти показатели являются прямым свидетельством того, что в стране производится теневой товар или услуга, — отметил сенатор.