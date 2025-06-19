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    12:31, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько заработали трудовые мигранты из Центральной Азии в Казахстане

    Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Султанбек Макежанов указал на несоответствие в данных о количестве трудовых мигрантов, прибывающих в страну, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Минтруда РК

    — Если говорить о теневой экономике, то по результатам аудита Высшей аудиторской палаты косвенные потери бюджета по части доходов, связанных с теневой экономикой, составили 74 млрд тенге. К примеру, граждане трех стран Центральной Азии, расположенных рядом с Казахстаном, за три года заработали в нашей стране 136 млрд тенге. Однако, согласно данным Национального банка, за этот же период они перевели на родину порядка 1 трлн тенге. Эти показатели являются прямым свидетельством того, что в стране производится теневой товар или услуга, — отметил сенатор.

    По его мнению, для снижения подобных рисков необходимо внимательно пересмотреть методы оценки теневой экономики и способы контроля за эффективностью налоговых льгот.

    Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты населения, основными странами, «экспортирующими» трудовых мигрантов в Казахстан, являются:

    Китай — 5 054 человека,

    Узбекистан — 1 926 человек,

    Турция — 1 079 человек,

    Индия — 1 078 человек.

    Теги:
    Сенат Парламент Экономика Мигранты
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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