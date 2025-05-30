Сколько иностранцев работает в Казахстане

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 379 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 392 и 1 037 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечен 2 271 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 637 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 808 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 352 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,1% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 027 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 271 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 329 чел., обрабатывающей промышленности – 1 252 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5 054 чел., Узбекистан – 1 926 чел., Турция – 1 079 чел., Индия – 1 078 чел.