Сколько заработала Юлия Путинцева за поражение на Уимблдоне-2025

Матч закончился уверенной победой Анисимовой в двух сетах — 6:0, 6:0. Во втором круге она сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа (71-е место), которая не оставила шансов бельгийской теннисистке Янине Викмайер (764-е место) — 6:0, 6:3.

За участие в первом круге Уимблдона теннисистка из Казахстана заработает 77 220 евро, а также получит 10 рейтинговых очков.

В этом году призовой фонд турнира составляет 22 714 380 евро. Победительница одиночного разряда заработает 3 510 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-е место) — в прошлом году она сенсационно дошла до финала, где победила итальянку Жасмин Паолини (5-е место) — 6:2, 2:6, 6:4.

Напомним, Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде у женщин — она уступает только Елене Рыбакиной, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 11-е место.

Ранее Путинцева рассказала о своем самочувствии, поделилась мнением о сопернице по первому раунду «Уимблдона» и высказалась о погодных условиях на турнире.