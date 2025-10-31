Сколько зарабатывает казахстанский бизнес в TikTok — интервью с представителем платформы

О том, как TikTok помогает малому бизнесу и почему Казахстан стал одним из самых быстрорастущих рынков в регионе, в интервью Kazinform рассказал директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам TikTok в России, Восточной Европе, Центральной Азии и Монголии Сергей Соколов.

— Сергей Олегович, TikTok сегодня многими все еще воспринимается как платформа для развлечений. Так ли это? Какие возможности платформа предоставляет для бизнеса?

— Действительно, 5-6 лет назад TikTok был в основном платформой, где размещался контент с танцами, песнями. Но за эти годы очень многое изменилось, и TikTok превратился в платформу, где люди всех возрастов находят для себя интересное, познавательное.

Это может быть какой-то обучающий контент, это может быть контент, связанный с туризмом, историей, культурой, это могут быть какие-то лайфхаки, очень много разного контента. И, конечно, в этом многообразии контента каждый, не только пользователь, может найти для себя что-то интересное, но и бизнес тоже может найти свою целевую группу.

— Как нам известно, в этом году было подготовлено исследование о влиянии TikTok на малый бизнес и экономику Казахстана. Расскажите о нем подробнее. Как Вы его проводили, какие компании принимали участие?

— Действительно, мы заказали такое исследование о том, как TikTok влияет, в первую очередь, на микро, малый и средний бизнес в Казахстане. Мы заказали его у независимых экспертов, которых поддержала Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

В процессе этого исследования были опрошены свыше 300 компаний из всех 20 регионов страны в 7 секторах, которые, как мы думаем, наиболее релевантны с точки зрения использования TikTok. Это сектора, которые, в первую очередь, сервисно ориентированы. Исследование получилось очень масштабным, очень интересным и содержит очень впечатляющие цифры.

— Какие ключевые выводы удалось получить? Насколько ощутим вклад TikTok в экономику страны?

— Мы выявили первую закономерность, что, вопреки ожиданиям, компании старше 10 лет больше используют TikTok, нежели более молодые компании. Это было удивительно, потому что обычно считается, что только те, кто родились в цифровую эпоху, являются более мобильными.

Свыше половины компаний старше 10 лет используют TikTok еженедельно, как минимум. Вторая группа компаний, которые регулярно используют TikTok — возрастом от 5 до 10 лет, таких 47%. Это первое, что выявило исследование.

Второе, выявили прямую корреляцию между частотой и эффективностью использования инструментов TikTok и выручкой. Исследователи увидели, что компании, которые регулярно используют инструменты TikTok, инвестируют в это определенную часть своего рекламного бюджета, получают значительно больше выручки благодаря TikTok.

Скажем, 53% компаний, которые инвестируют в TikTok от 30% своих рекламных бюджетов, получают свыше 50% своей выручки непосредственно благодаря TikTok.

— А какие типы бизнеса оказались наиболее активными по Казахстану в целом?

— Мы охватили, как я уже сказал, 7 секторов в рамках этого исследования. Это, в первую очередь, такие сектора, как индустрия здоровья, красоты, спорт, туризм, развлечения. Но здесь тоже зависит от региона.

Скажем, в Астане основная группа компаний, которая регулярно использует TikTok и получает наибольшую выгоду от использования инструментов нашей платформы, работает в сфере красоты, здоровья и спорта.

В Алматы те же примерно группы, но к ним добавляются еще гостиничный и туристический бизнес, что понятно, потому что Алматы является национальным центром туризма.

А в Шымкенте, например, основную группу составили компании, которые производят и торгуют продовольственными и непродовольственными товарами.

И мы увидели, что это те, кто делают акцент не просто на цифровом маркетинге, а на установлении эмоциональной связи с потребителем. Это можно сделать именно в TikTok, и этим отличается TikTok от обычных цифровых платформ. Это следующий этап, когда люди верят бренду, когда устанавливается эмоциональная связь, когда верят каким-то аутентичным историям.

Например, в Алматы есть очень популярный мини-бутик шаурмы. Он невероятно популярен в TikTok именно благодаря тому, что он рекламирует не шаурму, а людей, которые покупают эту шаурму. Это целое сообщество.

Или, например, другое малое предприятие, владелицу которого зовут Анастасия. Она специализируется на создании свадебных платьев с казахстанским колоритом. То есть, интегрирует казахстанскую культуру, традиции в свадебные наряды. И опять, это аутентичные истории, это радость свадьбы, так создается эмоциональная связь с потребителем.

— Замечательно. Я думаю, что после этого интервью многие задумаются о том, чтобы уделить этому направлению еще больше внимания и ресурсов. Вы упомянули исследование — подскажите, пожалуйста, какова оценка совокупного вклада TikTok в ВВП Казахстана по различным сценариям исследования?

— Да, в рамках исследования было выделено три сценария.

Консервативный сценарий, при котором за основу взята цифра 10%. То есть, 10% компаний используют TikTok на регулярной основе. На самом деле, в рамках опроса, 40% заявили о том, что регулярно используют TikTok. Но исследователи заведомо занизили эту планку, потому что хотели выйти на те же показатели, что были получены в рамках аналогичных исследований в других странах — США, Великобритании, Австралии. Поэтому консервативный сценарий был 10%.

И вот если взять консервативный сценарий, только 10%, то общий объем выручки микро, малых и средних предприятий, полученных непосредственно благодаря TikTok, составляет 219 миллиардов тенге в 2024 году.

Средний сценарий — это 15%. Этот совокупный объем выручки составляет 329 миллиардов тенге.

А в оптимистичном сценарии, то есть 20%, что все равно ниже реальных цифр, объем выручки составляет 438 миллиардов тенге. И это, повторяю, только малый и средний бизнес, только в семи секторах и без учета всех дополнительных факторов, цепочки поставок, которые в этом участвуют, создание рабочих мест, потребление домохозяйств, все это не учитывалось.

Это очень консервативные цифры. И тем не менее, если мы суммируем все эти факты, то мы получаем показатели выручки малого и среднего бизнеса, сравнимые с выручкой всей креативной экономики Казахстана за полгода. А вклад TikTok в экономику Казахстана, опять-таки в зависимости от этих трех сценариев, варьируется от 759 миллиардов тенге, что примерно 0,57%, до 1,13% ВВП. Это очень существенная цифра.

— Ну и заключительный вопрос: как вы видите будущее TikTok в Казахстане? Какую роль TikTok будет играть в экономике Казахстана в ближайшие годы?

— Это очень хороший вопрос и вопрос, который у нас вызывает чувство оптимизма, потому что Казахстан для TikTok — один из самых быстрорастущих рынков в регионе. И это касается не только бизнеса, но и нашего сообщества в Казахстане, потому что казахстанские пользователи очень активны, они создают очень качественный контент, активно продвигают казахстанскую культуру, историю, кулинарию на нашу мировую аудиторию, которая значительно превышает миллиард человек в 150 странах. И этого контента становится все больше.

Мы, естественно, этому способствуем, работаем и с органами власти, и с другими организациями, в частности с НПП «Атамекен». Мы в конце прошлого, в начале этого года провели совместный конкурс, в котором приняли участие 800 социально-ориентированных предприятий.

Наверняка слышали программу «Одно село, один продукт» — вот по этому пути мы пошли, и истории, которые получились, остаются на платформе, они очень впечатляющие.

Мы видим этот потенциал для наших пользователей, которые создают контент, пользующийся огромной популярностью внутри страны и за ее пределами. И потенциал, конечно же, для бизнеса, потому что по мере того, как бизнес осваивает новые цифровые инструменты, его выручка растет, и сам бизнес растет. Сегодня МСБ обеспечивает порядка 39% ВВП Казахстана.

Но вот в наших семи секторах, которые мы озвучили, за счет активного использования TikTok количество малых и средних предприятий может удвоиться с 8 тысяч до 16 тысяч в ближайшие буквально пару лет.