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    18:51, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Сколько запасов угля осталось в Астане

    уголь
    Фото: freepik

    В акимате Астаны на запрос корреспондента Kazinform сообщили, что на 2 сентября запас угля в столице составляет 22 тысячи тонн.

    С 1 мая по 2 сентября в город было поставлено 49 тысяч тонн угля.

    За прошлый отопительный сезон с 1 мая 2023 года по апрель 2024 года в столице было потреблено 300 тысяч тонн угля. 

    - В целях недопущения ажиотажа в период наступления холодов акимат призывает обеспечить его закуп заранее. Создана мобильная группа при Управлении, которая на постоянной основе координирует деятельность и осуществляет проверку угольных тупиков, - заявили в акимате.

    Потребление угля в столице с мая по сентябрь составляет 5,4 тыс тонн в месяц. В зимние месяцы потребление соответственно значительно растет. Так, с сентября по апрель - 34,1 тыс тонн в месяц. 

    По городу имеется 9 основных компаний, которые реализуют уголь на 14 точках. Кроме того, с 2020 года идет поэтапный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения.

    - К газу подключено более 10,3 тыс. частных домов, в связи с этим ажиотажа с углем в Астане не наблюдается, - пояснили в столичном акимате.

    Ранее сообщалось, где и за сколько можно купить уголь в Астане.

    Теги:
    Отопительный сезон Астана Акимат Отопление Уголь
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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