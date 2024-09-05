Сколько запасов угля осталось в Астане

В акимате Астаны на запрос корреспондента Kazinform сообщили, что на 2 сентября запас угля в столице составляет 22 тысячи тонн.

С 1 мая по 2 сентября в город было поставлено 49 тысяч тонн угля.

За прошлый отопительный сезон с 1 мая 2023 года по апрель 2024 года в столице было потреблено 300 тысяч тонн угля.

- В целях недопущения ажиотажа в период наступления холодов акимат призывает обеспечить его закуп заранее. Создана мобильная группа при Управлении, которая на постоянной основе координирует деятельность и осуществляет проверку угольных тупиков, - заявили в акимате.

Потребление угля в столице с мая по сентябрь составляет 5,4 тыс тонн в месяц. В зимние месяцы потребление соответственно значительно растет. Так, с сентября по апрель - 34,1 тыс тонн в месяц.

По городу имеется 9 основных компаний, которые реализуют уголь на 14 точках. Кроме того, с 2020 года идет поэтапный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения.

- К газу подключено более 10,3 тыс. частных домов, в связи с этим ажиотажа с углем в Астане не наблюдается, - пояснили в столичном акимате.

Ранее сообщалось, где и за сколько можно купить уголь в Астане.