    Сколько воды направят из канала Сатпаева в долину Шидерты в этом году

    РГП «Казводхоз» планирует направить из канала имени Каныша Сатпаева в реку Шидерты 120 млн кубометров воды. Это на 33,3 млн кубометра больше по сравнению с 2024 годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: бассейновая инспекция «Ертіс»

    В этом году канал также обеспечит водой населенные пункты, расположенные вдоль реки Шидерты. Ожидается, что подача воды положительно скажется на наполнении водоемов и поддержке сельского хозяйства в Актогайском районе и сельской зоне Экибастуза.

    — По поручению Министерства водных ресурсов и ирригации РК запланировано направить в пойму реки Шидерты 120 миллионов кубометров воды. Природоохранные мероприятия будут проведены в апреле–мае. В 2025 году объем подачи воды также составил 120 миллионов кубометров, — сообщил директор павлодарского филиала РГП «Казводхоз» Арман Оспанов.

    По его словам, для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка утвержден специальный план. Будут организованы два поста — в селе Мынтомар сельской зоны Экибастуза и в селе Каракога Актогайского района. С 1 марта будет установлено круглосуточное дежурство, налажено взаимодействие с органами по чрезвычайным ситуациям и местными исполнительными органами. Создан запас горюче-смазочных материалов, подготовлено 11 единиц спецтехники. Все объекты филиала находятся в удовлетворительном состоянии и не представляют угрозы подтопления населенных пунктов.

    — Подача воды продлится около двух месяцев. Вода через реку Шидерты поступит в озерные системы и лиманы, используемые для сенокоса, а также пополнит систему озер Аулиеколь (около девяти озер) в районе Акколь-Жайылма. С другой стороны, это направлено на поддержание природного баланса данных территорий и улучшение экологической ситуации, — добавил Арман Оспанов.

    В настоящее время на балансе филиала «Казводхоза» находятся Шидертинская лиманная оросительная система, Майский групповой водопровод, а также производственные участки Прииртышский и Майтюбекский в Железинском и Майском районах.

