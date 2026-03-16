Сколько воды ежесекундно сбрасывается из водохранилищ Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации представило данные по состоянию на 16 марта.

В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 1,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища — 1,16 м³ в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены, в среднем, на 36%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 552 м³ в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 651 м³ воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 5 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 14 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 2 м³ воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 13,9 м³ воды в секунду.

