    11:39, 16 Март 2026 | GMT +5

    Сколько воды ежесекундно сбрасывается из водохранилищ Казахстана

    Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Министерство водных ресурсов и ирригации представило данные по состоянию на 16 марта.

    В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 1,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища — 1,16 м³ в секунду.

    В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены, в среднем, на 36%.

    В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 552 м³ в секунду.

    Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 651 м³ воды в секунду.

    В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 5 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 14 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 2 м³ воды в секунду.

    В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

    В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

    В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 13,9 м³ воды в секунду.

    Напомним, что два новых водохранилища достроят в Туркестанской области до конца года.

    Динара Жусупбекова
