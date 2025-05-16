Сколько выпускников претендуют на аттестат с отличием в Костанайской области

Как пояснили в пресс-службе управления образования Костанайской области, из 11 тысяч выпускников 9-х классов по предварительным данным на аттестат с отличием претендуют 662 или 6%.

— В этом учебном году в области завершают курс обучения 4 752 выпускника 11-х классов. Среди них претендуют на аттестат с отличием — 290 или 6%, а также на аттестат со знаком «Алтын белгі» — 232 или 5%, — подчеркнули в ведомстве.

Важным фактором объективного подхода является независимая оценка знаний школьников. В этом году с апреля по май 15-летние учащиеся 34 школ и 4 колледжей приняли участие в международном исследовании PISA. Результаты тестирования будут известны в начале 2026 года и станут объектом пристального анализа.

​Еще одним показателем качества образования являются результаты ЕНТ. В 2024 году средний балл по области составил 75, что выше республиканского на 3 единицы. Доля выпускников, преодолевших пороговый балл, выше республиканского показателя на 17,5% (РК — 76%, область — 93,5%).

— ​В целом количество участников тестирования ежегодно увеличивается. Это свидетельствует, что большая часть выпускников выбирают казахстанские вузы. В текущем году в тестировании планируют принять участие 3800 школьников или 80% от общего количества 11-классников, — отметили в управлении.

Ранее стало известно о переносе дат проведения Единого национального тестирования.