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    21:23, 15 Май 2025 | GMT +5

    Сколько выпускников претендуют на аттестат с отличием в Костанайской области

    Всего в этом году выпускаются более 15 тысяч выпускников из костанайских школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как пояснили в пресс-службе управления образования Костанайской области, из 11 тысяч выпускников 9-х классов по предварительным данным на аттестат с отличием претендуют 662 или 6%.

    — В этом учебном году в области завершают курс обучения 4 752 выпускника 11-х классов. Среди них претендуют на аттестат с отличием — 290 или 6%, а также на аттестат со знаком «Алтын белгі» — 232 или 5%, — подчеркнули в ведомстве.

    Важным фактором объективного подхода является независимая оценка знаний школьников. В этом году с апреля по май 15-летние учащиеся 34 школ и 4 колледжей приняли участие в международном исследовании PISA. Результаты тестирования будут известны в начале 2026 года и станут объектом пристального анализа.

    ​Еще одним показателем качества образования являются результаты ЕНТ. В 2024 году средний балл по области составил 75, что выше республиканского на 3 единицы. Доля выпускников, преодолевших пороговый балл, выше республиканского показателя на 17,5% (РК — 76%, область — 93,5%).

    — ​В целом количество участников тестирования ежегодно увеличивается. Это свидетельствует, что большая часть выпускников выбирают казахстанские вузы. В текущем году в тестировании планируют принять участие 3800 школьников или 80% от общего количества 11-классников, — отметили в управлении.

    Ранее стало известно о переносе дат проведения Единого национального тестирования.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Образование Выпускники школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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