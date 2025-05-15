22:43, 14 Май 2025 | GMT +5
Даты проведения ЕНТ перенесли в Казахстане
Национальный центр тестирования изменил даты проведения ЕНТ из-за переноса последнего звонка, передает агентство Kazinform.
- В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, - говорится в сообщении НЦТ.
Что изменилось для абитуриентов:
- подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
- подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.
Ранее сообщалось, что правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане.
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