Даты проведения ЕНТ перенесли в Казахстане

- В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, - говорится в сообщении НЦТ.

Что изменилось для абитуриентов:

подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.

подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.

Ранее сообщалось, что правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане.

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