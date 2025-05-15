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    22:43, 14 Май 2025 | GMT +5

    Даты проведения ЕНТ перенесли в Казахстане

    Национальный центр тестирования изменил даты проведения ЕНТ из-за переноса последнего звонка, передает агентство Kazinform.

    Началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
    Фото: Министерство просвещения РК

    - В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, - говорится в сообщении НЦТ.

    Что изменилось для абитуриентов:

    • подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
    • подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.

    Ранее сообщалось, что правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане.

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    Теги:
    ЕНТ Абитуриенты Последний звонок Образование
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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