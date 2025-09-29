Сколько туристов приехали в Казахстан за полгода

— Туристическая индустрия Казахстана продемонстрировала уверенный рост в первом полугодии 2025 года. Внутренний туризм активно развивается по всей стране: количество граждан, воспользовавшихся услугами размещения, достигло 3,9 млн человек — это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Наибольший рост зафиксирован в Алматинской — 56%, Кызылординской — 54% и Актюбинской — 40,8%, областях, — сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Спикер также сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года Казахстан принял 7,5 млн иностранных гостей, прибывших с различными целями. Из них 5 миллионов провели в стране более суток.

По словам Н. Карипбаева, совокупный доход от размещения туристов вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 151 миллиард тенге. Общее количество объектов размещения достигло 4 442, а суммарная вместимость превысила 232 тысячи койко-мест. Объём инвестиций в туристическую отрасль увеличился на 27% и составил 592 миллиарда тенге. Лидерами по темпам роста стали область Улытау — 626%, Актюбинская — 241%, Атырауская — 214% и Кызылординская — 97% области.

Как отметил председатель Комитета, продолжается работа по улучшению инфраструктуры в курортных регионах. В ходе двух инспекционных поездок в 8 приоритетных зонах были установлены 38 новых санитарных модулей, 45 биотуалетов, 90 кабин для переодевания, 73 душевые кабины, 195 урн и 215 контейнеров для мусора, а также 28 спасательных вышек.

Кроме того, расширены зоны интернет-покрытия и установлены 48 камер видеонаблюдения. Кроме того, для повышения безопасности в купальный сезон были введены Общие правила пользования водоёмами. Региональным властям поручили привести прибрежные территории в соответствие с новыми нормами. Планируется увеличение числа спасателей, оснащение спасательных постов необходимым оборудованием и усиление контроля за маломерными судами.

Ранее сообщалось, что количество иностранных туристов, прибывших в Астану за первые шесть месяцев 2025 года, увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом.