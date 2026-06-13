Сколько туристов ожидают на Алаколе летом 2026 года

До старта летнего туристического сезона на побережье озера Алаколь в области Жетысу остаются считанные дни. В курортных селах Акши и Коктума завершаются работы по благоустройству, обновлению инфраструктуры и обеспечению безопасности отдыхающих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Знакомство с курортной зоной начинается уже на въезде в село Акши.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Для удобства гостей на побережье устанавливают навигационные указатели и информационные стенды, которые помогут ориентироваться на территории курортной зоны.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Особое внимание уделяется пляжной инфраструктуре. На побережье устанавливают семь пирсов — пять в Акши и два в селе Коктума.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Пляжная зона также продолжает обновляться. Для комфортного отдыха туристов устанавливаются 30 кабин для переодевания и 45 биотуалетов.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

На территории курорта продолжается монтаж мусорных контейнеров и урн.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Не менее важным направлением остается обеспечение чистоты.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Для содержания побережья работает коммунальное предприятие «Алаколь Тазалық», которое в этом году получило 22 единицы спецтехники.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Работники предприятия приводят в порядок пляжи и улицы курортных поселков, косят траву и готовят общественные пространства к наплыву отдыхающих.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Особое внимание уделено безопасности. На береговой линии устанавливаются 31 спасательная вышка, а протяженность буйковых линий, ограничивающих безопасные зоны для купания, составляет 13 километров.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Кроме того, на побережье внедряется система интеллектуального видеонаблюдения.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Камеры в режиме реального времени контролируют ситуацию на воде и помогают оперативно реагировать на возможные происшествия. В случае заплыва отдыхающих за пределы разрешенной зоны система подает сигнал ответственным службам.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

В течение туристического сезона безопасность отдыхающих будут обеспечивать 13 спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям, 50 сотрудников полиции, а также медицинские работники. Для патрулирования задействуют катера, лодки, автомобили и беспилотники.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Сегодня Алаколь предлагает туристам не только уникальное озеро с лечебными свойствами воды, но и современную инфраструктуру, включающую благоустроенные пляжи, пирсы, зоны отдыха, навигационные системы и многоуровневую систему безопасности.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что купальный сезон на Алаколе стартует уже 15 июня.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform