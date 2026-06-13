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    Сколько туристов ожидают на Алаколе летом 2026 года

    До старта летнего туристического сезона на побережье озера Алаколь в области Жетысу остаются считанные дни. В курортных селах Акши и Коктума завершаются работы по благоустройству, обновлению инфраструктуры и обеспечению безопасности отдыхающих, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Знакомство с курортной зоной начинается уже на въезде в село Акши.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Для удобства гостей на побережье устанавливают навигационные указатели и информационные стенды, которые помогут ориентироваться на территории курортной зоны.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Особое внимание уделяется пляжной инфраструктуре. На побережье устанавливают семь пирсов — пять в Акши и два в селе Коктума.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Пляжная зона также продолжает обновляться. Для комфортного отдыха туристов устанавливаются 30 кабин для переодевания и 45 биотуалетов.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    На территории курорта продолжается монтаж мусорных контейнеров и урн.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Не менее важным направлением остается обеспечение чистоты.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Для содержания побережья работает коммунальное предприятие «Алаколь Тазалық», которое в этом году получило 22 единицы спецтехники.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Работники предприятия приводят в порядок пляжи и улицы курортных поселков, косят траву и готовят общественные пространства к наплыву отдыхающих.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Особое внимание уделено безопасности. На береговой линии устанавливаются 31 спасательная вышка, а протяженность буйковых линий, ограничивающих безопасные зоны для купания, составляет 13 километров.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Кроме того, на побережье внедряется система интеллектуального видеонаблюдения. 

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Камеры в режиме реального времени контролируют ситуацию на воде и помогают оперативно реагировать на возможные происшествия. В случае заплыва отдыхающих за пределы разрешенной зоны система подает сигнал ответственным службам.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    В течение туристического сезона безопасность отдыхающих будут обеспечивать 13 спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям, 50 сотрудников полиции, а также медицинские работники. Для патрулирования задействуют катера, лодки, автомобили и беспилотники.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Сегодня Алаколь предлагает туристам не только уникальное озеро с лечебными свойствами воды, но и современную инфраструктуру, включающую благоустроенные пляжи, пирсы, зоны отдыха, навигационные системы и многоуровневую систему безопасности.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что купальный сезон на Алаколе стартует уже 15 июня. 

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    летний отдых Регионы Казахстана Регионы Лето Область Жетысу Алаколь
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
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