Купальный сезон на озере Алаколь стартует 15 июня

Купальный сезон на побережье озера Алаколь в области Жетысу официально стартует 15 июня. Один из крупнейших туристических центров страны этим летом готовится принять свыше двух миллионов отдыхающих из Казахстана и зарубежных стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации главного специалиста отдела поддержки бизнеса и туризма Таскына Бекмурзаева, на побережье озера расположено 320 зон отдыха. Основная часть объектов размещения сосредоточена в селе Акши, где работают 270 курортных комплекса. Еще 50 находятся в селе Коктума.

Отмечается, что с каждым годом туристический поток на Алаколь увеличивается. Если в 2024 году объекты размещения приняли более 1,7 миллиона отдыхающих, то в 2025 году этот показатель вырос до 1,8 миллиона человек.

По словам Таскына Бекмурзаева, в нынешнем году ожидается дальнейший рост числа туристов.

— В этом сезоне Алаколь планирует принять свыше двух миллионов отдыхающих, — отметил он.

На побережье завершаются подготовительные работы к открытию купального сезона. Зоны отдыха, гостиницы, гостевые дома и другие объекты туристической инфраструктуры готовятся к приему гостей.

Стоит отметить, что Алаколь остается одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма Казахстана. Ежегодно сюда приезжают миллионы отдыхающих, которых привлекают уникальные природные особенности озера, развитая туристическая инфраструктура и возможности для семейного отдыха.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда на Балхаш и Алаколь начнут курсировать уже в июне.