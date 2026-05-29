    Дополнительные поезда на Балхаш и Алаколь начнут курсировать в июне

    Национальный перевозчик в летний период назначил дополнительные пригородные поезда по направлениям «Караганды — Балхаш», «Семей — Достык» и «Оскемен — Достык», передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    Дополнительные маршруты запускаются для повышения транспортной доступности и обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного летнего спроса.

    1. № 220/219 «Караганды — Балхаш»

    Начало курсирования — с 1 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день, по нечетным числам. В пути следования предусмотрено 19 остановок.

    Расписание движения:

    • отправление со станции Караганды — 06:00;
    • прибытие на станцию Балхаш — 12:48;
    • отправление со станции Балхаш — 13:45;
    • прибытие на станцию Караганды — 20:53.

    Состав поезда включает шесть вагонов: два купейных и четыре плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 300 мест.

    2. № 457/458 «Семей — Достык»

    Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день. В пути следования предусмотрено 22 остановки.

    Расписание движения:

    • отправление со станции Семей — 16:04;
    • прибытие на станцию Достык — 10:55;
    • отправление со станции Достык — 12:35;
    • прибытие на станцию Семей — 06:02.

    Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.

    3. № 459/460 «Оскемен — Достык»

    Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день.
    В пути следования предусмотрено 22 остановки.

    Расписание движения:

    • отправление со станции Оскемен — 15:20;
    • прибытие на станцию Достык — 11:05;
    • отправление со станции Достык — 12:35;
    • прибытие на станцию Оскемен — 07:22.

    Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.

    Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», а также через мобильные сервисы продажи билетов. Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.

    Ранее мы рассказывали, куда отправиться летом на поезде по Казахстану. Были названы самые популярные маршруты среди путешественников.

    Зарина Жакупова
    Автор