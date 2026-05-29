Дополнительные поезда на Балхаш и Алаколь начнут курсировать в июне

Национальный перевозчик в летний период назначил дополнительные пригородные поезда по направлениям «Караганды — Балхаш», «Семей — Достык» и «Оскемен — Достык», передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

Дополнительные маршруты запускаются для повышения транспортной доступности и обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного летнего спроса.

1. № 220/219 «Караганды — Балхаш»

Начало курсирования — с 1 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день, по нечетным числам. В пути следования предусмотрено 19 остановок.

Расписание движения:

отправление со станции Караганды — 06:00;

прибытие на станцию Балхаш — 12:48;

отправление со станции Балхаш — 13:45;

прибытие на станцию Караганды — 20:53.

Состав поезда включает шесть вагонов: два купейных и четыре плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 300 мест.

2. № 457/458 «Семей — Достык»

Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день. В пути следования предусмотрено 22 остановки.

Расписание движения:

отправление со станции Семей — 16:04;

прибытие на станцию Достык — 10:55;

отправление со станции Достык — 12:35;

прибытие на станцию Семей — 06:02.

Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.

3. № 459/460 «Оскемен — Достык»

Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день.

В пути следования предусмотрено 22 остановки.

Расписание движения:

отправление со станции Оскемен — 15:20;

прибытие на станцию Достык — 11:05;

отправление со станции Достык — 12:35;

прибытие на станцию Оскемен — 07:22.

Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.

Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», а также через мобильные сервисы продажи билетов. Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.

