Дополнительные поезда на Балхаш и Алаколь начнут курсировать в июне
Национальный перевозчик в летний период назначил дополнительные пригородные поезда по направлениям «Караганды — Балхаш», «Семей — Достык» и «Оскемен — Достык», передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.
Дополнительные маршруты запускаются для повышения транспортной доступности и обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного летнего спроса.
1. № 220/219 «Караганды — Балхаш»
Начало курсирования — с 1 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день, по нечетным числам. В пути следования предусмотрено 19 остановок.
Расписание движения:
- отправление со станции Караганды — 06:00;
- прибытие на станцию Балхаш — 12:48;
- отправление со станции Балхаш — 13:45;
- прибытие на станцию Караганды — 20:53.
Состав поезда включает шесть вагонов: два купейных и четыре плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 300 мест.
2. № 457/458 «Семей — Достык»
Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день. В пути следования предусмотрено 22 остановки.
Расписание движения:
- отправление со станции Семей — 16:04;
- прибытие на станцию Достык — 10:55;
- отправление со станции Достык — 12:35;
- прибытие на станцию Семей — 06:02.
Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.
3. № 459/460 «Оскемен — Достык»
Начало курсирования — с 3 июня 2026 года. Периодичность курсирования — через день.
В пути следования предусмотрено 22 остановки.
Расписание движения:
- отправление со станции Оскемен — 15:20;
- прибытие на станцию Достык — 11:05;
- отправление со станции Достык — 12:35;
- прибытие на станцию Оскемен — 07:22.
Состав поезда включает семь вагонов: два купейных и пять плацкартных. Общая вместимость составляет порядка 354 мест.
Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», а также через мобильные сервисы продажи билетов. Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки» @jolaushylar_tasymaly.
