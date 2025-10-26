Сколько туристов ежедневно посещают Хоргос

Сегодня Хоргос — это не просто торговая зона, а современный культурно-развлекательный и оздоровительный кластер. Здесь активно развиваются деловой, шопинг- и медицинский туризм.

На территории МЦПС действует монументальное здание — «Китайский культурный центр», где проходят международные встречи по вопросам торговли, инвестиций и развития двустороннего туризма.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

На первом этаже центра работает музей с редкими артефактами, относящимися к раннему и средневековому периоду истории Китая.

Кроме того, туристы могут посетить оздоровительный центр, где лечение проводится по древним китайским методикам, а также современный кинотеатр формата 9D.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

— Если раньше Хоргос ассоциировался исключительно с торговлей, то сегодня активно развивается направление медицинского туризма. Оно пользуется всё большим интересом у иностранных гостей, — отметил заместитель руководителя Туристского информационного центра «Жетісу» Мейрамбек Капасов.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По данным центра, с начала года область Жетысу посетили более 2 миллионов туристов, из которых 76% — иностранные граждане.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Основные направления отдыха — водный, экологический и горный туризм.

Только национальный парк «Алтын-Емел» в этом году принял около 30 тысяч гостей, среди которых свыше 5 тысяч туристов из Китая.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

— Туризм на территории МЦПС «Хоргос» развивается динамично. Ежедневно с казахстанской стороны центр посещают от 3,5 до 4 тысяч человек. На китайской стороне работают более 4,5 тысяч магазинов, где представлены товары от электроники до одежды, — сообщил заместитель руководителя департамента инвестиций АО МЦПС «Хоргос» Дамир Аманбаев.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

В прошлом году область Жетісу и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая подписали меморандум о создании трансграничной туристической зоны «Хоргос».

Ранее мы сообщали, что китайские туристы выбирают Казахстан для авто путешествий через КПП Хоргос.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform