РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сколько туристов ежедневно посещают Хоргос

    Ежедневно МЦПС «Хоргос» посещают до 4 тысяч туристов из Казахстана и более 13 тысяч гостей из Китайской Народной Республики, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    хоргос
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Сегодня Хоргос — это не просто торговая зона, а современный культурно-развлекательный и оздоровительный кластер. Здесь активно развиваются деловой, шопинг- и медицинский туризм.

    На территории МЦПС действует монументальное здание — «Китайский культурный центр», где проходят международные встречи по вопросам торговли, инвестиций и развития двустороннего туризма.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    На первом этаже центра работает музей с редкими артефактами, относящимися к раннему и средневековому периоду истории Китая.

    Кроме того, туристы могут посетить оздоровительный центр, где лечение проводится по древним китайским методикам, а также современный кинотеатр формата 9D.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    — Если раньше Хоргос ассоциировался исключительно с торговлей, то сегодня активно развивается направление медицинского туризма. Оно пользуется всё большим интересом у иностранных гостей, — отметил заместитель руководителя Туристского информационного центра «Жетісу» Мейрамбек Капасов.

    казахстанско-китайская граница МЦПС «Хоргос»
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    По данным центра, с начала года область Жетысу посетили более 2 миллионов туристов, из которых 76% — иностранные граждане.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Основные направления отдыха — водный, экологический и горный туризм.

    Только национальный парк «Алтын-Емел» в этом году принял около 30 тысяч гостей, среди которых свыше 5 тысяч туристов из Китая.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    — Туризм на территории МЦПС «Хоргос» развивается динамично. Ежедневно с казахстанской стороны центр посещают от 3,5 до 4 тысяч человек. На китайской стороне работают более 4,5 тысяч магазинов, где представлены товары от электроники до одежды, — сообщил заместитель руководителя департамента инвестиций АО МЦПС «Хоргос» Дамир Аманбаев.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    В прошлом году область Жетісу и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая подписали меморандум о создании трансграничной туристической зоны «Хоргос».

    Ранее мы сообщали, что китайские туристы выбирают Казахстан для авто путешествий через КПП Хоргос.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform
    а
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

     

    Теги:
    Туризм Китай Регионы Область Жетысу МЦПС «Хоргос»
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают